La semaine des mathématiques

M@ths en-vie, la mission mathématiques 74 ainsi qu’Eurêkamaths, vous proposent une semaine de mathématiques 2024 complète à vivre sur le thème “L’important, c’est de participer !”.

Chaque jour, pour tous les niveaux de classe, de la PS au CM2, un format différent pour changer l’image des mathématiques et participer à un moment ludique et stimulant ! Participez à tout ou seulement à quelques activités, à vous de composer votre semaine à la carte…

– Jeudi 14 mars, on s’échauffe grâce aux énigmes interactives de “1 jour, 1 énigme”.

– Vendredi 15, mars, on suit le direct-live avec une situation à résoudre proposée par nos deux animateurs experts, Cyril et Nicolas.

– Lundi 18 mars, objectif 2024 problèmes ! A vos crayons et claviers pour rédiger et soumettre vos problèmes en ligne afin de faire grimper en temps réel le compteur.

– Mardi 19 mars, on résout l’épreuve des anneaux.

– Mercredi 20 mars, on défie les familles sur l’épreuve de la veille pour laquelle nous sommes devenus des experts.

Et en fil rouge, on résout collectivement les célèbres énigmes Eurêkamaths !

Découvrez le programme et inscrivez-vous (c’est gratuit !) afin de pouvoir accéder aux ressources (inscriptions ouvertes depuis le 1er février et ressources accessibles dès le 1er mars) ici