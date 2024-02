Le Carnaval au cycle 1

Pour certains puristes, le carnaval , c’est à une date précise. Mais quand on est enseignant·e, on sait bien que le carnaval, c’est quand on peut. Sortir de l’école ou pas pour déambuler dans le quartier ? Faire venir les élèves déjà déguisés (et c’est la garantie d’avoir des Spiderman et des princesses en nombre…) ou préparer des « costumes » avec eux ?

Pour la classe de Lili, le Carnaval, c’est avant tout, un excellent support pour mener un projet pédagogique. L’enseignante propose des activités autour de la maîtrise de la langue, de l’activité physique, des arts visuels et de l’éducation musicale…

Et comme il n’est jamais trop tard pour faire la fête, découvrez ici les propositions de la Classe de Lili