Une pétition pour soutenir les PsyEN 

Les psychologues de l’Éducation nationale s’offusquent du manque de considération du gouvernement à leur égard. “Lors de son discours de politique générale du 30 janvier 2024, le Premier Ministre a annoncé donner la priorité à la question de la souffrance psychique des enfants et des adolescents” écrit le collectif des psychologues de l’Éducation nationale dans un communiqué. ” À aucun moment les psychologues de l’éducation nationale du premier et du second degré ont été cités comme des partenaires essentiels et indispensables. Ils sont en effet en première ligne pour traiter la question de la souffrance psychique dans sa globalité, au sein des établissements scolaires, et cela dès la maternelle. C’est l’essence même de leur métier. Et pourtant, aucun discours actuel du gouvernement ne fait apparaître notre corps de métier”.

Le collectif invite l’ensemble de la communauté éducative à signer une pétition pour “mettre en lumière les défis auxquels sont confrontés les psychologues de l’Éducation Nationale, et contribuer à faire pression pour obtenir le changement nécessaire“.

Pour signer la pétition, c’est par ici