Analyser en formation une activité de résolution de problème mathématique

Sur le site de l’Ifé – Institut Français de l’éducation – une ressource à destination des formateurs et formatrices sur la résolution de problème. « Dans les programmes du cycle 1 au cycle 4, la Résolution de Problèmes est une activité centrale en mathématiques, à la fois comme moyen et comme finalité des apprentissages des élèves. Le rapport Cèdre de 2014 montre que pour une très forte majorité d’enseignants, la RdP est ce qui est le plus difficile à enseigner. Du côté des élèves, elle requiert des connaissances et compétences qui donnent lieu à de fortes inégalités qui sont mises en exergue par les évaluations nationales comme internationales plus récentes, et les différents champs de recherches.

Un enjeu de la ressource est d’outiller l’observation de ce qui se passe dans une classe “ordinaire” conduite par une enseignante, afin de mieux comprendre, d’une part, à quelles difficultés les élèves sont confrontés lorsqu’ils apprennent à faire des mathématiques, et d’autre part, à quels problèmes les enseignants sont confrontés lorsqu’ils proposent une RdP ».

À retrouver ici