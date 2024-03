8 mars : des ressources pour aborder l’égalité et la lutte contre les stéréotypes

À l’occasion de la journée internationale des Droits des Femmes, le site EMC partageons propose de découvrir, ou redécouvrir des ressources pour aborder les sujets de lutte contre les inégalités et contre les stéréotypes.

La première ressource, Tous égaux, propose « de faire émerger un véritable débat sur le respect de chacun et l’application des principes de l’égalité entre les femmes et les hommes, nous proposons de questionner les discours des élèves. Partant de leurs représentations, il ne s’agira pas seulement de s’arrêter aux bonnes réponses mais d’engager un débat contradictoire. Les élèves seront ensuite invités à lutter contre un stéréotype ».

La seconde, #ContreLesStéréotypes nous fait découvrir le quotidien de Jules et Sarah. « À partir d’exemples de la vie quotidienne, de comportements “socialement présupposés” mais aussi d’observations de leurs propres comportements, les élèves approcheront la notion de stéréotype. Y a-t-il des choses ou des attitudes réservées aux filles ou aux garçons ? Les élèves feront part de leurs représentations, interrogeront la source et débattront autour de cette question. Au cycle 2, les élèves décoreront les chambres de Sarah et Jules, rempliront leur coffre à jouets, et imagineront le métier qu’ils souhaitent faire plus tard…

Les plus grands pourront imaginer et mettre en œuvre des solutions pour que la cour de récréation soit un espace garantissant l’égalité entre les filles et les garçons ».

Plus d’informations ici