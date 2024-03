Le Petit Bridge : un jeu qui s’appuie sur les oiseaux compteurs

Le site Primàbord propose de découvrir le jeu « Le Petit Bridget » issu du dispoistif « les oiseaux-compteurs », lui-même issu d’une des recommandations du CSEN basée sur des recherches en laboratoire qui suggèrent que des jeux numériques puissent faciliter la compréhension de l’arithmétique chez les élèves.

« Le Petit Bridge fait partie des jeux de cartes proposés dans le dispositif Les oiseaux-compteurs.

Il s’agit d’un jeu de 4 x 10 cartes dérivé du jeu de bridge, spécialement conçu pour les élèves de cycle 2 pour permettre aux enseignants des exercices variés en lien notamment avec :

la comparaison des nombres

le tri des nombres de 1 à 10

le dénombrement des cartes

le complément à dix.

Afin d’être adapté aux enfants de 5 à 7 ans, les couleurs sont plus fortement différenciées (bleu, vert, jaune et rouge) qu’au bridge (Pique, Cœur, Carreau et Trèfle) et chacune est associée à une thématique particulière (animaux, moyens de transport, fruits et légumes, vêtements).

Ce jeu d’équipe (2 équipes de 2 joueurs) propose un faible nombre de règles à respecter, mais où le nombre de stratégies possibles est très grand. Il permet également d’apprendre tant le respect des règles et d’autrui que la collaboration dans la recherche d’une stratégie gagnante.

La Fédération Française de Bridge propose gratuitement aux enseignants un manuel pédagogique de 20 séances permettant d’apprendre progressivement les règles du jeu et les premières stratégies de résolution de problème. De nombreux exercices sont également proposés permettant, de manière ludique, de travailler de nombreuses compétences du socle commun.

Enfin, la plateforme “Ma classe Bridge” est mise à disposition des enseignants pour trouver les ressources pédagogiques adaptées au niveau de classe, simplifier les démarches, licencier vos élèves, recevoir les bonnes informations bridge scolaire ».

À découvrir ici