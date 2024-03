Photographie ta lecture

Au Collège de Coutach à Quissac, les élèves d’Amanda Robert ont été amenés à créer et partager les images que fabrique chaque lecteur sans son « cinéma intérieur ». L’appropriation visuelle a porté en 6ème sur « La Rivière à l’Envers » de Jean-Claude Mourlevat et en 3ème sur « Petit pays » de Gaël Faye. « Par l’illustration, explique l’enseignante, l’acte intime qu’est la lecture devient une aventure sensorielle et collective. Le choix de l’extrait, de la composition de l’image, du type de plan, des proportions, de l’angle de vue, des couleurs et textures, ont été effectués pour transmettre visuellement une interprétation personnelle de l’œuvre. »

