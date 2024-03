15 mars : journée EPSeptionnelle

Le Snep-FSU appelle les professeur·es d’EPS à faire grève demain, vendredi 15 mars et à participer la journée EPSeptionnelle, initiative nationale qui se déroulera Place de la République à Paris de 12h à 16h. « Par l’importance du taux de grévistes, la présence aux actions organisées à Paris, il s’agit d’adresser au gouvernement un signal fort pour qu’un véritable héritage des JOP voit le jour et refuser toutes les mesures cosmétiques répandues dans les médias tel que les 30 minutes d’APQ à l’école primaire ou les 2 heures de sport au collège qui touchent bien peu d’élèves et ne sont là que pour affaiblir l’EPS ».

