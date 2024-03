Perte de 692 millions : ce ne sera pas “indolore” reconnaît le ministère

Le Café pédagogique vous apprenait le 22 février dernier que l’Éducation nationale devra rendre 692 millions d’euros à Bercy dans le cadre du plan d’économie voulu par Bruno Le Maire, ministre des Finances. Interrogé à de multiples reprises, le ministère n’a toujours pas expliqué quels budgets cela impactera. On assure juste que cela n’impactera pas l’emploi, donc les postes. Les organisations syndicales réunies en CSA – comité social d’administration mercredi 14 mars – ont demandé des éclaircissements. « On nous a tout simplement présenté les chiffres, que nous connaissions toutes et tous », nous dit Sophie Vénétitay du SNES-FSU. « Ils nous confirment qu’ils piocheront sur la réserve. Réserve qui a été systématiquement utilisée en quelques mois ces dernières années ». Le manque de volontaires au Pacte devraient aussi permettre au ministère de puiser dans ses économies. Pourtant, malgré sa volonté de temporiser, le ministère a fini par reconnaitre que cela ne sera pas « indolore ». « Le travail de reprogrammation et des arbitrages politiques sont en cours pour savoir où se feront les coupes ».