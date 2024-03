Relectures : La parole est à Pénélope ?

« Nous sommes précieuses. Nous sommes intelligentes. Nous sommes les égales des hommes », s’écrit Pandore, « Avec ou sans Ulysse, j’existe ! », revendique avec force Pénélope. Faire découvrir la mythologie en donnant la parole à ceux, et surtout celles, qui en furent des figures essentielles, mais restèrent invisibilisées et réduites au silence, est le défi que relève Sylvie Baussier dans la collection Mythologie des éditions ScriNeo, dont les deux derniers opus, Moi, Pandore, la première femme, et Moi Pénélope, reine d’Ithaque, viennent d’être publiés. Destinée aux jeunes lecteur.trices, cette série de dix courts romans très bien documentés, accompagnés d’un appareil pédagogique fort utile et ludique, et très joliment écrits par Sylvie Baussier et illustrés par Tristan Gion, invite à entrer en mythologie, tout en interrogeant les marges des récits.

Et si au lieu de condamner Polyphème, l’effrayant Cyclope, Minotaure, le Monstre fabuleux, ou Méduse, la terrible Gorgone, on essayait de comprendre leur histoire ? Et si au lieu de se laisser prendre aux séductions et aux mille ruses du récit des puissant.es Athéna, Achille ou Ulysse, on écoutait celui des victimes, des invisibles Arachné la tisseuse, Chiron le Centaure, et Charybde la tourbillonnante ? Et enfin, si au discours des hommes, on substituait celui des femmes, comme l’ont fait pour des lecteurs.rices plus âgé.es Pat Barker dans Le silence des vaincues, ou encore Madeline Miller dans Circé ?

Une invitation à faire un pas de côté, à changer de point de vue, à écouter un récit différent, parce que lire c’est apprendre à interroger son regard, c’est déconstruire les préjugés, c’est partir à la découverte de l’autre…

