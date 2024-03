Travailler le français en produisant des mèmes

Un mème est une publication internet qui associe avec humour image et texte jusqu’à devenir viral. C’est l’outil de communication choisi par « le Scribe du cégep de Rivière-du-Loup » pour valoriser le français au Québec. Plus de 330 mèmes ont déjà été réalisés et diffusés sur les réseaux sociaux autour de l’orthographe, de la grammaire ou de la lecture. C’est « une technique qui favorise la mémorisation d’une information », explique l’enseignant sur le site de la revue web « Correspondance ». Encore plus quand le même est produit par les apprenant·es dans des ateliers d’écriture : « Les personnes qui participent aux ateliers ont toujours beaucoup de plaisir et déclarent souvent avoir mieux retenu la notion ayant fait l’objet de leur mème. Elles prennent également conscience de leur potentiel créatif. »

Présentation sur le site de la revue web « Correspondance »

Le compte Instagram de mèmes

Des mèmes littéraires dans Le Café pédagogique

Une application en ligne pour produire des mèmes