Vent de révolte au ministère de l’Éducation nationale

Si les équipes éducatives expriment leur mécontentement sur les différentes mesures du choc des savoirs, au ministère de l’Éducation nationale aussi la grogne monte. L’objet de leur mécontentement ? L’administration centrale de l’éducation nationale et de jeunesse et sports a prévu de déménager 1700 agents sur les 3600 que compte ses services. Open space et flex office seront les nouvelles modalités de travail. La rue de Grenelle veut regrouper quatre de ses sites en un seul, « dit unique », « qui serait situé en banlieue et qui devrait être l’occasion d’un véritable plan sardines » écrivent les organisations syndicales qui ont organisé un rassemblement hier, lundi 18 mars, dans « la cour d’honneur de la ministre ».