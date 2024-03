L’article de The conversation pose la question du bilinguisme du bébé et des mécanismes d’apprentissage. Le bilinguisme et le plurilinguisme seraient bien plus répandus ou tout autant que le monolinguisme. La recherche souligne les aspects positifs du bilinguisme en termes de santé, de mémoire, d’adaptabilité.

