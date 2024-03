OnVeutDesProfs : première audience

Mardi 19 mars s’est tenue la première audience du collectif #OnVeutDesProfs représenté par l’avocate Joyce Pitcher. Plus de deux ans après le lancement de l’action nationale #OnVeutDesProfs, c’est le premier rendez-vous judiciaire qui a eu lieu au tribunal administratif de Cergy (Val-d’Oise) où ont été examinées trois requêtes parmi les 120 qui ont été déposées à travers la France pour l’année 2021-2022. « Il s’agit d’élèves qui ont perdu entre 17 et 30 jours dans leur classe en élémentaire, et plus de 44 heures de cours au collège pendant l’année 2021-2022 » explique l’avocate.

La décision, très attendue, doit être rendue dans trois semaines.

