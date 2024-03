Poétique du Libre

Au lycée de l’Iroise à Brest se déploie le projet « Je suis une carte ». S’inspirant de poèmes de l’ailleurs, de Baudelaire à Mathilde Roux, les étudiant·es du Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles utilisent le logiciel libre UMAP pour réaliser des « autocartobiographies » poétiques. « Ce sera comme quand on a déjà vécu », écrit Paul Verlaine dans son poème « Kaléidoscope » : le projet d’écriture, transférable dans bien des niveaux, invite à ici cartographier « la mémoire des enfances qu’on aurait pu avoir vécues ». La poésie cesse alors d’être un simple objet scolaire pour offrir la liberté et le pouvoir de réinventer sa vie, de partir par les mots et les cartes à la conquête du monde et de soi. « Très souvent, l’objet scolaire anesthésie un réel rapport à la poésie qui demeure un peu clandestin. » (O. Barbarant, I.G.). Et si à l’Ecole le « Printemps des poètes » durait plus d’une saison ? Et si à l’Ecole il s’agissait moins de célébrer la « Grâce » tombée sur quelques « Poètes » élus que de donner à chaque élève la possibilité d’expérimenter par l’écriture le bonheur de la poésie ? Et si la littérature comme le numérique se faisait ouverte et participative : un commun ?

