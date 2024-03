Enseignements de spécialité : origine sociale et genre pèsent toujours sur les choix

Dans une note parue récemment, la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance dresse le bilan des choix d’enseignements de spécialité et d’enseignements optionnels à la rentrée 2023, des choix « globalement très proches de ceux observés à la rentrée précédente ». « Les six enseignements de spécialité les plus choisis sont les « mathématiques », les « sciences économiques et sociales » (SES), la « physique-chimie », l’« histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques » (HGGSP), les « sciences de la vie et de la Terre » (SVT) et les « langues, littérature et cultures étrangères et régionales » (LLCER) » indique la note. « La combinaison la plus fréquemment choisie en terminale est « mathématiques, physique-chimie », suivie de « HGGSP, SES » et « physique-chimie, SVT » ». Y est aussi confirmé qu’une grande majorité des combinaisons d’enseignements spécialisés correspondent à une filière du baccalauréat avant la réforme.

À la rentrée 2023, 44% des élèves de terminale ont choisi les « mathématiques » en enseignement de spécialité, contre 40% en 2022 et 38 % en 2021. 35% ont fait le choix des SES, un taux relativement stable, tout comme pour la physique-chimie avec 31%. Le trio reste le même qu’en 2022, selon le service statistique du ministère. Viennent tout de suite après, l’HGGSP, avec 26%, les SVT, 23%, les LLCER, 18%.

Les mathématiques sont moins abandonnées lors du passage première – terminale que les années précédentes (41% en 2021, 38 en 2022 contre 33 en 2023). C’est le cas pour les filles, notamment, avec 7 points de moins. Chez les garçons, ce sont 5 points de moins. Les élèves entrants en terminale ont plus souvent abandonné l’enseignement HGGSP et les SVT. Les SES restent un des enseignements de spécialité les moins abandonnés. Quant aux enseignements de spécialité les moins fréquents comme les « arts du cirque », les « arts plastiques », le « théâtre » ou le « cinéma », ils sont très souvent conservés entre la première et la terminale.

Des choix en fonction du genre et du profil sociologique

Pour les filles, qui représentent 56 % des élèves de terminale générale, l’enseignement de spécialité le plus choisi est SES (37 %), suivi de « mathématiques » (33 %), HGGSP (29 %), SVT (26 %), « physique- chimie » (26 %) et LLCER (24 %) indique la DEPP. « Pour les garçons, le trio de tête est « mathématiques » (57 %), « physique- chimie » (38 %) et SES (32 %) ». Les filles sont surreprésentées dans les enseignements artistiques, en LLCA, en HLP et en LLCER. Inversement, elles sont sous-représentées en SI, en NSI, en EPPCS et, dans une moindre mesure, en « mathématiques » (42 %) et en « physique-chimie » .

Les élèves d’origine sociale très favorisée représentent 39 % des élèves de terminale générale. « Ils sont surreprésentés parmi les élèves ayant choisi comme enseignement de spécialité les « mathématiques » ou la « physique- chimie » ». Les élèves d’origine sociale défavorisée, 21 %, sont, eux, surreprésentés en LLCA, en HLP, en EPPCS et en LLCER.

Lilia Ben Hamouda