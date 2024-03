Femmes et mathématiques : rencontres avec les lycéennes

Chaque premier mercredi du mois, l’association Femmes et mathématiques organise un speed-meeting en ligne pour les lycéennes.

Le 3 avril prochain, l’association propose donc une rencontre en ligne entre lycéennes et femmes scientifiques de 17h à 18h30.

Les participantes seront réparties en petits groupes (moins de 10) et rencontreront successivement 5 professionnelles qui parleront de leur parcours et de leur métier. À l’issue de la rencontre, Femmes et mathématiques proposera aux lycéennes présentes d’être accompagnées par une marraine pour les aider dans leur réflexion sur l’orientation.

Pour rappel, l’association a pour objectif :

Encourager la présence des filles dans les études mathématiques et plus généralement scientifiques et techniques.

Agir pour la parité dans les métiers des mathématiques et pour le recrutement de plus de femmes en mathématiques dans les universités.

Promouvoir la participation des femmes dans les milieux mathématiques.

Sensibiliser la communauté scientifique et éducative à la question de l’égalité femme/homme.

Etre un lieu de rencontre entre mathématiciennes.

Pour plus d’informations, c’est par ici

Ici, le formulaire pour les lycéennes (un lien leur sera transmis pour participer)