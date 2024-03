C’est le printemps ! La classe de Lili vous propose de travailler avec vos élèves sur les célèbres et majestueux cerisiers japonais. Adaptée aux cycles 1, 2 et 3, la séance d’Histoire des arts et d’Arts visuels proposée par l’enseignante fait découvrir aux élèves les estampes de cerisiers en fleurs d’artistes japonais, des photos, mais aussi la fête printanière japonaise Cherry Bloom.

