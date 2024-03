Ressourdre des problèmes… sans consigne ?

Élodie Lalande et Fabienne Mousseau, toutes deux conseillères pédagogiques, proposent de travailler la résolution de problèmes à partir d’images, et sans consigne. « La résolution de problème consiste encore souvent à proposer aux élèves de simples problèmes d’application. Les programmes de 2016 réactualisés en 2020 et le nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture préconisent pourtant d’engager les élèves dans de véritables situations de recherche », écrivent-elles dans un article paru dans Au Fil des Maths basé sur une expérimentation dans une classe de CP, « transférable à bien d’autres niveaux de classe et même à d’autres disciplines ».

« La résolution de problème sans consigne permet aux élèves de développer leurs capacités à chercher, raisonner et communiquer, sachant que ces capacités sont transférables dans d’autres domaines d’apprentissage. Il s’agit donc comme le préconisent les nouveaux programmes de «proposer aux élèves dès le CP des problèmes pour apprendre à chercher». Les élèves se montrent très enthousiastes face à cette activité qui a un réel impact sur leur motivation. Effectivement cela développe leur prise d’initiative, leur sentiment d’autonomie et leur responsabilisation ».

