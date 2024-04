Ateliers philosophiques en lycée professionnel

Le BO du 15 avril 2021 prévoit la mise en place d’ateliers philosophiques au sein des lycées professionnels dans le cadre de la “Transformation de la voie professionnelle”. « Cette découverte de la philosophie peut s’inscrire dans la définition de l’enseignement philosophique d’Anatole de Monzie dans les Instructions du 2 septembre 1925. « Le second paragraphe fait particulièrement sens pour un enseignement en section professionnelle : D’une part, il permet aux jeunes gens de mieux saisir, par cet effort intellectuel d’un genre nouveau, la portée et la valeur des études mêmes, scientifiques et littéraires, qui les ont occupés jusque-là, et d’en opérer en quelque sorte la synthèse.

D’autre part, au moment où il vont quitter le lycée pour entrer dans la vie, et, d’abord, se préparer par des études spéciales à des professions diverses, il est bon qu’ils soient armés d’une méthode de réflexion et de quelques principes généraux de vie intellectuelle et morale qui les soutiennent dans cette existence nouvelle, qui fassent d’eux des hommes de métier capables de voir au-delà du métier, des citoyens capables d’exercer le jugement éclairé et indépendant que requiert notre société démocratique. » Plus d’informations là