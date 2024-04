Adèle, maman/prof

Adèle Encoignard est professeure dans un petit collège rural. Professeure, mais aussi maman. Elle raconte comment son expérience de la maternité influe positivement sur sa posture professionnelle. Aujourd’hui, elle évoque l’épineuse question des devoirs.

Je suis prof, et j’externalise au maximum les devoirs de mes enfants.

Avant que M, G et B soient scolarisés en élémentaire, j’étais déjà convaincue de l’importance des divers dispositifs d’aide aux devoirs. Maintenant, je me rends compte qu’ils peuvent faire diminuer le stress au sein d’une famille.

Déjà, cela peut permettre à l’élève de rentrer plus détendu à la maison. Ma fille aînée, M, n’a pas de difficultés scolaires, elle a de très bons résultats, mais elle préfère faire ses devoirs à l’étude du soir. Son petit frère et sa petite sœur y vont aussi. Elle dit que ça la motive d’être avec les camarades, et qu’elle est contente de rentrer avec tous ses devoirs faits. Le collège approche pour elle, et elle pense qu’elle s’inscrira à tout ce qui lui permettra de faire ses devoirs sur place, même si elle sait qu’elle en aura davantage et en fera à la maison aussi. D’autres élèves préfèrent fonctionner autrement et arrivent à se discipliner chez eux, si c’est le cas pas de souci, mais pour M, faire ses devoirs à l’école l’éloigne d’autres tentations. Les temps dans l’établissement peuvent aider un élève à se concentrer sur son travail, même si les contenus de travail ne lui posent pas de problème.

Je réalise aussi combien ces dispositifs pour effectuer les devoirs peuvent être fondamentaux pour les parents. A titre personnel, je suis une maman séparée. C’est moi qui ai la garde des petits, qui ne partent que très ponctuellement chez leur père. Je dois donc gérer l’intendance, mon travail à temps plein, le transport vers leurs activités extrascolaires, etc .Très honnêtement, quand ils rentrent avec les devoirs déjà faits, cela allège ma tâche et cela allège notre vie de famille. Il nous arrive de les faire ensemble, comme le week-end, mais s’il fallait ajouter ce temps tous les soirs, cela viendrait s’ajouter à une liste de tâches déjà bien lourde. Ma situation est loin d’être unique, les parents solos de plusieurs enfants sont nombreux, mais d’autres situations peuvent rendre également les choses compliquées : conjoint en déplacement, horaires de travail décalés, etc. Les études, devoirs faits, peuvent donc constituer aussi une vraie solution pour les parents qui peuvent difficilement faire autrement.

Alors vraiment, plus que jamais, j’encourage en tant qu’enseignante, mais aussi en tant que maman, les inscriptions à ce dispositif.

Adèle Encoignard

