Méthodes pédagogiques et espaces scolaires

Pour faire suite à l’article sur Géographie et espaces scolaires, rappelons la publication de ce Cahier du Learning Lab de l’université de Louvain sur Les espaces physiques d’apprentissage. “Autrefois relégué à un rôle secondaire, l’environnement physique devient désormais un élément stratégique à considérer afin de maximiser l’expérience d’apprentissage. Dans tous les cas, le facteur spatial a été décrit comme un important agent de changement pédagogique”, écrivent les auteurs (sous la direction de P Vangrunderbeeck). Pour eux le développement de compétences transversales nécessite de nouveaux espaces et de nouveaux temps. Il est question de salles hybrides, de salles hyperflexibles, de salles de cours reconfigurables. Le Cahier milite pour une intégration du design spatial et du design pédagogique. Il propose une démarche pour y arriver. En France on en est encore à demander du chauffage, la réparation des fuites d’eau, assez de tables et chaises et un minimum de sécurité…

Le Cahier

L’article Géographie et espaces scolaires