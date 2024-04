Un responsable syndical arrêté lors d’une mobilisation du 93

Le responsable des agents territoriaux de la CGT a été arrêté jeudi 4 avril alors qu’il manifestait aux côtés de l’intersyndicale éducation de la Seine-Saint Denis. En grève depuis six semaines, les manifestantes et manifestants se sont invités à l’inauguration de la piscine olympique située à Saint-Denis à laquelle participait Emmanuel Macron. Les quelque 70 personnels mobilisés étaient venus dénoncer les sommes astronomiques dépensées pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. « Notre mouvement était pacifique, les policiers nous ont même raccompagnés jusqu’à la gare de RER. Nous n’avons pas compris pourquoi ils ont arrêté notre camarade », dénonce Marie-Hélène Plard secrétaire départementale de la FSU-SNUipp. « Nos demandes sont légitimes. 358 millions, ce n’est rien au regard de ce qui est dépensé actuellement ».

« Cette interpellation, lors d’une action pacifique, dénote d’une part de la volonté de répression syndicale de notre gouvernement, et d’autre part d’une certaine preuve d’incompétence de nos forces de l’ordre », écrit l’intersyndicale dans un communiqué.