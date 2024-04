Fidélité, collectif et ouverture pour l’association CIIP

Ce samedi 6 avril 2024, l’association pour la coopération, l’information et l’innovation pédagogique (CIIP) a renouvelé son conseil d’administration lors de son assemblée générale. Jean-Michel Le Baut, nouveau président, a remercié les années d’engagement de Bruno Devauchelle au sein de l’association. « Tu as été une autorité pour nous tous et tu as joué ton rôle de sage jusqu’au bout ». Dans la continuité de son histoire, mais aussi dans une projection vers l’avenir, l’association, porteuse du média indépendant Le Café pédagogique, va poursuivre son œuvre autour de 3 principes : la fidélité, le collectif, l’ouverture.

La fidélité, c’est continuer à travailler avec toutes celles et ceux, sans exclusive, qui depuis des années font l’intense travail de veille et de rédaction qui permet au Café pédagogique de publier un Expresso quotidien.

Le collectif, c’est favoriser un fonctionnement qui permette à chacun et chacune d’y trouver sa place et d’y jouer son rôle.

L’ouverture, c’est une diversité de voix qui s’expriment dans le Café Pédagogique à l’image de la pluralité existante dans l’École, en termes de fonctions, territoires ou encore champs d’expertises.

En 2024, l’École, attaquée de toutes parts, a besoin du Café pédagogique, une force indépendante d’information, d’analyse, de débat et d’innovations. Encore plus quand une succession de réformes enferme les élèves dans un déterminisme social grandissant et condamne les enseignant·es à une conception rétrograde de l’éducation.

Consciente que le Café pédagogique se place en média de référence sur les questions éducatives, l’équipe du conseil d’administration veillera à l’indépendance et la cohérence de la ligne éditoriale de la rédaction. En lien avec les associations professionnelles des enseignants, des chercheurs en éducation et les structures porteuses de missions favorisant l’accès à l’éducation, à la culture et aux différentes formes d’expression artistique, toutes facteurs d’émancipation, le CIIP poursuivra l’organisation du Forum des Enseignants Innovants qui met en lumière les pépites révélées dans les classes et issues de la liberté pédagogique.

Le conseil d’administration

Pour soutenir le Café pédagogique, il est possible :