Sciences : quand les collégiens deviennent jurys

Pour la 20ème édition de Pariscience, le Jury Collégien invite 14 classes de 4ème et 3ème à départager des vidéos de vulgarisation scientifique sur internet, en partenariat avec le CNES. Les élèves analyseront et choisiront entre 5 à 6 vidéos, de 10 à 25 minutes chacune, afin de développer leurs compétences d’analyse et d’expression orale. Un kit d’accompagnement avec des informations sur les films, des activités et une grille d’évaluation est promis aux enseignants. Les candidatures peuvent être envoyées jusqu’au 31 mai.

