L’APSES – Association des Professeurs de Sciences Économiques et Sociales – organise son Printemps de l’économie. Ce sera Mardi 21 mai au Café de la Mairie à Paris, (51, rue de Bretagne, Paris 3ème) de 18 heures à 19 h 30.

David Cayla, maître de conférences à l’université d’Angers, et Jézabel Couppey-Soubeyran, Maître de conférences à Paris I Panthéon-Sorbonne, y évoqueront la question : « Quelle gestion de la dette, des budgets nationaux et européens pour faire face aux multiples défis contemporains ? ». Catherine André, journaliste chez Alternatives économiques, animera l’échange.

« Le monde est désormais multipolaire et en tension : l’extrême droite est aux portes du pouvoir dans nombre de pays européens, alors que la guerre est aux portes de l’Europe. Et le projet européen, qui avait pour but de s’opposer aux nationalismes et de préserver la paix au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en s’appuyant notamment sur une union économique, reste plus que jamais incompris. Ce nouveau contexte pose la question de la gestion de la dette, des budgets nationaux et européens –et de la viabilité des règles budgétaires européennes correspondantes- pour faire face à ces multiples défis : croissance de la zone, innovation, gains de productivité et pouvoir d’achat, transition énergétique et écologique, sécurité et défense. Faudrait-il en particulier envisager des annulations de dette à l’échelle européenne ?

Ce café sera l’occasion d’avoir une réflexion politique/citoyenne sur la question de la dette à l’échelle européenne, à quelques jours de l’unique tour des élections européennes (9 juin) »