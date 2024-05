L’académie de Bordeaux propose une séquence destinée aux élèves de cycle 2 et 3 pour jouer et mettre en scène l’adaptation d’un album. Différents objectifs langagiers, lexicaux et de communication peuvent être abordés dans cette séquence.

Le site propose une mise en œuvre avec des tâche par séance, des objectifs, des activités, de nombreuses fiches de préparations, des fichiers audios.

La séquence est à retrouver là.