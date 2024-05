Rubrique littéraire : Dans la lune

Ce n’est pas parce que les jours rallongent que la lune compte pour des prunes ! Deux albums pour les tout-petits qui nous parlent de la nuit, de la lune, du noir… et c’est bien poétique !

Bonne nuit Trésor, de Véronique Massenot, Ed. Hongfei

Un petit album cartonné au format pour les petites mains, qu’on s’imagine bien lire au moment de s’endormir pour apprivoiser le sommeil, la nuit, l’obscurité… Les fonds sont tout noir, et on passe très progressivement du noir et blanc à l’apparition de la couleur, avec les dunes de la lune couleur d’or, des vagues bleues, une barque rouge, un feu d’artifice… et la splendeur de l’aurore. Trésor, petit personnage qui traverse la nuit, s’endort donc dans le noir et se réveille dans les douces couleurs orangées d’un lever de soleil après une nuit de rêves. Un album à la fois doux et pétillant pour aborder ce temps de la nuit, de l’obscurité, des rêves, de la solitude aussi. Dans la même collection et de la même auteure, on aime aussi Bonjour Trésor : au réveil il a neigé ! Les couleurs vont apparaître peu à peu…

Dans la lune avec maman, de Doreen Cronin, ill. Brian Cronin, Ed. Rue du Monde

Un petit paresseux, la nuit, au clair de lune, dans les bras de sa maman : la première de couverture est d’une douceur infinie. Il vit donc tout en haut d’un arbre avec sa maman, et aime dormir entre elle et la lune. Mais une nuit, Petit Paresseux tombe de l’arbre. Maman est juste au-dessus de lui et va bientôt le rejoindre… mais un paresseux n’est pas très rapide ! Tout au long du long voyage que constitue la descente de l’arbre, le dialogue entre la maman et le petit permet de le rassurer, de l’encourager à découvrir ce qui se passe au sol. Sentir les fleurs, regarder les chenilles, les papillons de nuit bleus… une jolie manière d’investir la nuit et l’inconnu en restant en lien avec maman ! Poétique à souhait, le texte est d’une tendresse absolue. Les illustrations sont superbes, avec des couleurs vives qui tranchent sur le noir de la nuit, un petit paresseux craquant avec sa petite bouille ronde. Un bel album pour apprivoiser la nuit, l’absence de maman, et aussi sa présence, même quand on s’éloigne un peu !

Marianne Baby