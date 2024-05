Chronique d’un collège rural : sensibiliser les élèves au handicap

Dans ce nouveau rendez-vous, Adèle Encoignard, professeure d’espagnol au collège Maurice de Broglie dans l’Eure, partage le quotidien d’un petit collège rural. Aujourd’hui, elle raconte la rencontre de ses élèves de 5e et d’Elise, petite fille de six ans en situation de handicap.

Avant les vacances, Élise est venue nous voir. Élise est une petite fille de 6 ans, elle est atteinte du syndrome de Rett. Le syndrome de Rett est une lourde maladie génétique, qui empêche Élise de parler et de marcher. Elle est venue avec sa maman, Stéphanie, une de mes amies qui était AESH dans le collège où je travaillais précédemment. Était, car pour le moment, elle est aidante d’Élise, dont elle doit s’occuper à temps plein.

Élise et sa famille vivent tout près du collège, notre collège devrait être son collège de secteur si la maladie n’était pas là. Je pensais depuis quelques temps les inviter au collège, je me suis donc lancée cette année et Stéphanie et Élise sont venues à la rencontre de nos élèves de 5ème.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du parcours citoyen, car il a pour but de sensibiliser les élèves au handicap et à la notion d’action solidaire.

Il s’est déroulé en plusieurs temps.

En amont de la venue d’Élise au collège, j’ai organisé une heure de vie de classe avec mes élèves où nous avons évoqué la maladie d’Élise, et les notions d’engagement et de solidarité. Ma collègue d’arts plastiques, a de son côté également sensibilisé les élèves, et ils ont travaillé sur un nouveau logo pour l’association des parents d’Élise – « Pour vaincre la Rett », association créée afin de récolter des fonds pour financer les fonds liés au handicap, ainsi que du soutien moral extérieur dont ils ont besoin.

Puis, Élise et Stéphanie sont venues passer une heure avec chaque classe de 5ème. Les élèves ont rencontré Élise, et sa maman leur a présenté sa maladie ainsi que tout ce qu’elle implique dans la vie quotidienne. Ils ont pu poser toutes les questions qu’ils avaient envie de poser. A la fin de la même semaine, les parents d’Élise, Élise et sa petite sœur sont revenus au collège, afin de choisir le logo qui deviendrait le nouveau logo de l’association pour l’année à venir. Après un choix difficile, l’annonce du logo gagnant a été faite à la récréation, et un petit moment festif a eu lieu avec un flashmob de soutien à Élise préparé par des élèves de 4ème.

Un troisième temps « surprise » a eu lieu. En effet, lors de l’heure de vie de classe, les élèves avaient été touchés par la présentation d’Élise, que certains connaissaient déjà , et ont exprimé l’envie de ne pas se contenter d’une simple rencontre. Parmi leurs nombreuses idées , toutes très bonnes mais pas toutes réalisables, nous avons retenu l’idée de lui lire des albums jeunesse. En effet, Élise adore les histoires et les belles images colorées. Mon collègue documentaliste et la collègue de français qui a les 5èmes en classe m’ont prêté main forte, et ont préparé en dehors des heures de cours les élèves volontaires pour les lectures. Ils ont lu les albums à Élise au CDI, lors d’une heure organisée en coanimation avec mon collègue documentaliste, et ça a été un très beau moment, et j’ai été très touchée par l’investissement de nos élèves.

D’un bout à l’autre du projet, ils se sont investis. Lors de la première rencontre, ils ont accueilli Élise avec une grande bienveillance, et ont posé des questions d’une grande pertinence. Aucune question intrusive n’a été posée, et j’ai même été agréablement surprise de la maturité de certaines questions, autour par exemple de la nécessité d’un véhicule adaptée, ou encore du regard des autres. Ils sont allés à la rencontre d’Élise. Élise communique beaucoup par le regard, le toucher, alors tout naturellement ils sont venus vers elle, lui parler, lui prendre la main. Le collège rural, c’est parfois se creuser la tête pour que les élèves participent sans toujours trouver la solution, mais c’est aussi des élèves d’une grande gentillesse. Merci à eux, ainsi qu’aux collègues qui m’ont aidée dans ce projet qui me tenait très à cœur. Et surtout, merci à Stéphanie et Élise d’être venues nous voir. Les 5èmes ont envie de les revoir l’année prochaine et nous réfléchissons déjà un autre projet, alors on vous dit à l’année prochaine .

Adèle Encoignard

