CASIO dévoile sa nouvelle famille de calculatrices pour la rentrée 2024 

Après avoir retravaillé la fx-92 Collège pour la rendre plus intuitive et simple d’utilisation pour les élèves, CASIO annonce pour cette rentrée, 2 nouvelles calculatrices graphiques : les Graph Light et Graph Math+ ! Un objectif : une nouvelle famille plus intuitive, pour permettre à tous les profils d’élèves un apprentissage facilité. Ces trois calculatrices fonctionnent de la même manière pour simplifier la transition des élèves du collège vers le lycée. Plus simples d’utilisation, elles sont dotées d’un clavier similaire dont l’ensemble des fonctionnalités est localisé sur quatre touches (OUTILS, CATALOG, CONFIG et FORMAT) ce qui les rend beaucoup plus intuitives. Les trois modèles de la famille ClassWiz disposent d’un émulateur nomade sur clé USB ou en ligne sur ClassPad Academy gratuit pour les enseignants. Zoom sur ces 2 nouvelles calculatrices CASIO.

La Graph Light : une calculatrice graphique en version simplifiée.

Au lycée, on observe différents usages : certains élèves se sentent perdus avec une calculatrice graphique avancée et préfèrent utiliser leur calculatrice de collège avec laquelle ils sont plus à l’aise, d’autres ne souhaitent pas s’orienter vers des parcours scientifiques et investir dans une calculatrice coûteuse, ou encore sont déjà équipés d’un ordinateur en classe et recherchent une solution complémentaire…

C’est à partir de ce constat que la CASIO Graph Light est née : une calculatrice avec les fonctionnalités nécessaires pour le lycée, et qui ressemble comme deux gouttes d’eau à la CASIO fx-92 Collège que les élèves connaissent déjà !

Elle fonctionne de la même manière et a un clavier similaire à celui de la CASIO fx-92 Collège. Mais avec des spécificités propres à la gamme lycée, comme le séparateur décimal sous forme de point, ou encore les calculs d’exponentielles et de logarithmes directement accessibles depuis le clavier.

Représentation graphique de fonction

Le menu graphique de la CASIO Graph Light, qui permet de tracer jusqu’à deux fonctions, a été pensé pour être ultra simple, en y intégrant des résolutions graphiques et même la possibilité de tracer une tangente ! Par ailleurs, la différence de tracé (gras et fin) et la définition de son écran permet une très bonne visualisation.

Probabilités

Les lois de probabilités sont essentielles, elles ont donc leur propre menu ! Différents types de calculs sont proposés et il est possible de faire des calculs sur des listes pour les lois discrètes, ce qui est très pratique !

Sans mémoire

La CASIO Graph Light n’a pas de mémoire qui permettrait d’enregistrer des formules. Elle est donc acceptée aux épreuves du Baccalauréat et dans la plupart des examens du supérieur, sans nécessiter de vérification ou de mode examen !

La Graph Math+ : pour mieux comprendre les maths

Version avancée de la nouvelle gamme de calculatrices graphiques CASIO, et destinée plus particulièrement à des élèves en parcours scientifique, ce modèle a également été pensé avec un mot d’ordre : l’intuitivité !

La logique de fonctionnement CASIO avec menus à icônes reste inchangée. En revanche, l’ergonomie a été repensée pour simplifier la navigation. S’il fallait auparavant sélectionner l’un des six petits onglets avec les raccourcis clavier F1 à F6, il suffit maintenant d’utiliser les touches « flèches » pour naviguer entre les deux onglets disponibles à l’écran.

Guider l’élève dans son cheminement scientifique

Les configurations dans le menu statistiques ou le paramétrage de la fenêtre graphique sont désormais un passage obligatoire. L’objectif est de développer le regard critique des élèves en les amenant à se questionner sur ces paramétrages, qui seront plus tard utilisés dans des outils plus complexes.

Programmer plus rapidement

Très souvent, les fichiers Python ne sont utilisés qu’une seule fois et la création du fichier pouvait générer une perte de temps au détriment de l’apprentissage. La CASIO Graph Math+ possède donc un menu Python simplifié et plus lisible !

Ici, l’élève arrive sur un fichier module.py et peut directement saisir le code et ensuite l’exécuter. Celui-ci est gardé en mémoire et il est possible de tout effacer pour repartir à zéro ou enregistrer le fichier sous un autre nom lors du cours suivant.

Mais aussi, la touche VARIABLE permet désormais de rappeler les fonctions et variables créées, la taille de la police a été réduite pour une meilleure lecture à l’écran, …

Simplifier le Mode Examen

Pour activer le Mode Examen, il suffit de sélectionner « Accès Mode Examen » dans le nouveau menu. Plus aucune séquence de touches n’est nécessaire !

Et pour en sortir avec un ordinateur, pas besoin de manipulation ou de logiciel, la connexion avec un câble USB-C déverrouille automatiquement la calculatrice.

Et bien évidemment, il est toujours possible de déverrouiller la calculatrice en classe avec une autre calculatrice déjà déverrouillée.

Article rédigé dans le cadre d’un partenariat