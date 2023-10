Et si votre prochaine rentrée scolaire se passait au Québec ?

Au-delà des affinités culturelles et linguistiques évidentes entre la France et le Québec, il semblerait que le système d’éducation québécois ait un certain pouvoir d’attraction. Axé sur la pédagogie et la didactique, chaque enfant est amené à se développer au meilleur de ses capacités.

Montréal International, en partenariat avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec, invite les enseignants français à tirer parti de cet environnement stimulant et à postuler aux offres d’emploi sur le site Talent Montréal avant le 18 octobre. Plusieurs centres de services scolaires du Grand Montréal y ont affiché quelque 200 postes à pourvoir :

Enseignant.e.s aux niveaux préscolaire et primaire

Enseignant.e.s au niveau secondaire

Enseignant.e.s en adaptation scolaire (écoles et classes spécialisées)

« L’augmentation du nombre d’élèves et les nombreux départs à la retraite accentuent les besoins en personnel enseignant. L’embauche d’enseignants français à la recherche d’un nouveau projet de vie fait partie des solutions », a déclaré Christian Bernard, vice-président Talents internationaux à Montréal International. « Les travailleurs sont aujourd’hui hautement mobiles et nous souhaitons positionner le Grand Montréal comme une métropole de choix pour y travailler, y vivre et y immigrer. »

Enseigner au Québec : une communauté vous attend !

Au Québec, on distingue quatre niveaux d’enseignement : l’enseignement préscolaire et primaire, l’enseignement secondaire, l’enseignement collégial, composé de la formation préuniversitaire et technique ainsi que l’enseignement universitaire.

On compte une soixantaine de centres de services scolaires, qui ont tous l’objectif, entre autres, de répondre aux besoins croissants en personnel qualifié des établissements scolaires qu’ils représentent. En plus d’une communauté axée sur le travail d’équipe et la collaboration, voici quelques arguments de taille pour vous convaincre de faire le grand saut :

Un climat scolaire inclusif, sécuritaire et bienveillant

La possibilité d’enseigner dès la rentrée scolaire 2024

Un processus avantageux de reconnaissance des compétences entre la France et le Québec

Un accompagnement dans le processus d’immigration et de relocalisation (sous certaines conditions)

Un permis de travail ouvert pour les conjoint.e.s au sein d’un marché de l’emploi hautement favorable aux travailleurs

Un enseignement collégial et universitaire prisé par les étudiants internationaux, dans la meilleure ville étudiante au monde (Helpful Professor, 2023)

Déménager dans un autre pays : un projet à portée de main

Déménager dans un autre pays est un projet d’envergure. Il faut régler les questions d’immigration, se relocaliser et, une fois sur place, s’adapter à un nouvel environnement.

Heureusement, certains centres de services scolaires au Québec peuvent offrir un accompagnement personnalisé, notamment au niveau des démarches d’immigration et de relocalisation. Montréal International offre également plusieurs sessions d’information en ligne ainsi qu’un site rempli d’articles et de judicieux conseils en vue de bien planifier votre arrivée.

Vous pourrez ensuite profiter d’une qualité de vie unique, avec de nombreux avantages, incluant :

Un pouvoir d’achat élevé avec un coût de la vie abordable

Un environnement sécuritaire, jour et nuit

Un accès universel aux soins de santé

Une foule d’activités, peu importe la saison

Notez qu’il sera également possible de postuler à des offres d’emploi lors des Journées Québec France, qui se dérouleront à Paris les 16 et 17 décembre 2023.

Postulez en ligne avant le 18 octobre 2023

Article rédigé dans le cadre d’un partenariat