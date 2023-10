Inscription à la conférence du Cnesco sur le bien-être à l’école

Les 21 et 22 novembre 2023, le Cnesco organise une conférence de comparaisons internationales qui portera sur la question du bien-être à l’école. La conférence s’intéressera notamment à la problématique suivante : « Comment les écoles et les établissements scolaires peuvent-ils favoriser le bien-être de leurs élèves et de leurs personnels ? » Cette conférence, qui fait suite au rapport scientifique sur la qualité de vie des élèves, publié en 2017, sera l’occasion pour le Cnesco de poursuivre son analyse des enjeux du bien-être à l’école, des politiques et des dispositifs qui peuvent y contribuer. Il interrogera plus particulièrement le rôle de l’établissement scolaire, en intégrant dans sa réflexion les personnels scolaires, en premier lieu les enseignants Pour s’inscrire, c’est ici