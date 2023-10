ANAE : Apprentissage de l’orthographe grammaticale de la cognition à la classe 

Le dernier numéro de la revue ANAE est dédié aux « Apprentissage de l’orthographe grammaticale de la cognition à la classe ». Un dossier qui a pour objectif de « présenter une série d’études visant, d’une part, à préciser la nature des connaissances et représentations en jeu dans la compréhension et la production morphosyntaxiques et, d’autre part, à montrer en quoi et comment la production réussie de certaines marques morphosyntaxiques s’avère dépendante, au-delà de la “simple connaissance des règles”, de paramètres cognitifs, temporels, émotionnels, syntaxiques et linguistiques, chez les élèves ordinaires ou atteints de dyslexie ». Il ambitionne aussi « de montrer en quoi des dispositifs pédagogiques mobilisant des représentations et des procédures métagraphiques peuvent s’avérer efficaces pour améliorer les traitements morphosyntaxiques et la réussite grammaticale ».

