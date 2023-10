Découvrez le monde de l’industrie grâce à « L’Univers Extraordinaire » 2.0 de Forindustrie

Métavers inspiré des jeux-vidéo, Forindustrie, l’Univers Extraordinaire propose aux enseignants et leurs classes (collège, lycée, étudiants) de découvrir l’industrie et les métiers qui recrutent.

Au programme : 500 contenus pédagogiques, ludiques et gratuits disponibles (217 vidéos métiers, 247 quiz, 140 créneaux de visioconférence) et plus de 100 industriels mobilisés.

3 mondes à explorer : les industries de la Méditerranée, les acteurs de la transition énergétique ainsi que les acteurs industriels de la Nouvelle Aquitaine.

Du 13 novembre au 1er décembre, les enseignants pourront avec leurs classes :

Participer à des ateliers animés par des professionnels de l’industrie en visioconférence

Concourir au challenge interclasses en répondant à de nombreux quizz (points cumulés par classe). A la clé pour les classes lauréates, des visites de sites industriels au printemps 2024.

www.forindustrie.fr

Suivez Forindustrie, l’Univers extraordinaire sur :

LinkedIN, Twitter et Instagram

Monde Méditerranée Forindustrie, l’Univers extraordinaire 2023 :

Monde Nouvelle Aquitaine Forindustrie, l’Univers extraordinaire 2023 :

Monde Transition Energétique Forindustrie, l’Univers Extraordinaire 2023 :