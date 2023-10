 Conférence des Terrains innovants : les approches de la linguistique pour la maîtrise de la langue

Mercredi 18 octobre à 18 heures aura lieu la deuxième conférence des Terrains Innovants. Pascal Amsili, professeur de Linguistique à l’université Sorbonne Nouvelle & Lattice – CNRS/ENS/Paris 3 – présentera la contribution des approches expérimentales de la linguistique pour aider les élèves autour de la remédiation et de la maîtrise en langue française.

A cette fin, il s’appuiera sur un certain nombre de travaux récents relevant des approches expérimentales de la linguistique et de la psycholinguistique. Ces travaux permettent de renouveler la vision que l’on peut avoir des mécanismes d’acquisition et de maîtrise de la langue, qui peuvent avoir des applications au-delà de la science fondamentale, dans le domaine de l’enseignement et de la remédiation en langue française.

Pour s’inscrire, c’est ici