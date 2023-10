Claire Dreyfus : Une enquête de terrain en réalité augmentée

“On doit mobiliser tous ses sens pour faire appréhender l’espace”. Professeure au collège Rosa Parks de Toulouse, Claire Dreyfus invite ses élèves à un jeu de découverte de la ville grâce à un jeu installé sur leur smartphone. Une démarche qui amène les élèves à une découverte sensorielle de leur environnement et les professeurs à coopérer.

Un jeu de piste sur le terrain via son smartphone

A l’origine de cette démarche l’application Gaya, développée par le studio montpelliérain Atlantide pour créer des jeux historiques ou des visites guidées. Claire Dreyfus, avec ses collègues Valentin Sanouiller, Lucile Landragin, Karine Nguyen, Christine Hernandez et Perrine Gourio, s’en empare. De là naissent deux jeux téléchargeables. Un pour réaliser une enquête de terrain dans l’environnement du collège. Et un autre, axé sur les risques naturels locax, présenté au festival de géographie de Saint Dié.

“On utilise une application numérique”, rappelle Claire Dreyfus. “Mais le jeu se fait dehors, en jeu de piste, sur le terrain”. Des énigmes, incluses dans l’application, guide les élèves. A Saint Dié par exemple, le jeu axé sur le changement climatique invite à visiter une cour d’école végétalisée, un ilot de fraicheur, une voie cyclable,les traces d’un glissement de terrain, des ruches, un verger pédagogique, une résidence construite en bois – paille et une usine expérimentant des brise soleil.

De la géo de terrain

“L’idée de base c’est de sortir de faire de la géo de terrain”, explique Claire Dreyfus. “On s’arrête pour écouter des bruits, on observe. On est en prise avec le réel”. Le numérique est là pour guider et amener le coté ludique qui peut séduire les élèves au point qu’ils en oublient d’avoir mal aux pieds. “C’est une entrée plus évidente pour faire sentir des activités et toucher d’une autre manière l’habité”.

D’après Claire Dreyfus, l’application Gaya est facile à utiliser et on peut ainsi l’adapter pour les sorties géographiques que l’on rêve faire. Selon l’âge des élèves l’encadrement adulte sera plus ou moins important. Les élèves circulent en groupe avec un seul smartphone équipé de l’application. Ils solutionnent ensemble les énigmes. Les élèves doivent ensuite réaliser un croquis géographique. Ces croquis sont repris en classe entière pour un apprentissage de la cartographie et la réalisation d’une trace écrite commune.

Coopérer en équipe

“Je suis convaincue que la dimension sensible doit être intégrée en géographie. On doit mobiliser tous ses sens pour faire appréhender l’espace”, nous dit Claire Dreyfus. “Cette expérience m’a confortée dans l’idée que c’est bien de sortir avec les élèves pour faire de la géo”.

Elle tient aussi à une autre dimension de la sortie géographique. “Cette sortie aide aussi au travail en équipe. C’est une façon de coopérer entre professeurs. Et ça aussi c’est important…

Propos recueillis par François Jarraud

