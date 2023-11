Les récentes tempêtes sont un excellent prétexte pour étudier la formation des courants d’altitude. Le site de Météo France regorge de ressources accessibles pour préciser les différentes notions de météorologie aux élèves. Bilans, vidéos, schémas et liens avec l’actualité sont disponibles et bien hiérarchiser sur le portail du service public de météo. D’autres informations sur le climat et son réchauffement complètent les propositions éducatives.

