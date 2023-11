SVT : qui veut participer aux Olympiades ?

Les inscriptions pour les Olympiades de géologie et celles de biologie sont ouvertes jusqu’au 30 novembre dans chaque académie. « Les concours pour les élèves sont des leviers de progrès pour l’apprentissage des sciences et une ouverture déterminante vers le supérieur et les métiers scientifiques. Il est donc important que tous les élèves motivés puissent profiter de cette opportunité », peut-on lire sur le site académique de Versailles. En géologie, le thème retenu cette année est « la géologie de ma rue » ; pour la biologie ce sera « la biodiversité dans les écosystèmes » ou alors « l’eau et le vivant ». En géosciences, terminés les sujets de 16 pages de documents où les lycéens devaient réfléchir et composer individuellement pendant 4h, désormais place à la conception de vidéos de 3 minutes par groupe.

Sur le site académique de Versailles