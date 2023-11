L’éducation par les classes de mer

“Les classes de mer, inventées en 1964 dans le Finistère, restent encore aujourd’hui très implantées localement. Dépassant la seule sphère éducative, ce dispositif est soutenu par des acteurs touristiques et politiques qui ont participé à positionner le territoire comme pionnier puis modèle de référence en la matière à l’échelle nationale. Tout en continuant à répondre aux injonctions institutionnelles, poussant à la construction d’un rapport normalisé à la nature (développement durable, éco-citoyenneté), cette territorialisation du dispositif singularise la nature à laquelle les élèves sont éduqués“. Dans Mappemonde n°136, Fabien Clouette et Emmanuelle Peyvel reviennent sur l’expérience des classes de mer. Ils montrent comment ce dispositif s’inscrit dans l’économie locale et comment il participe à la construction d’une éco-citoyenneté.

L’article