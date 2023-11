Bernard Friot : tous lecteurs et toutes lectrices

« Faites-les lire » ? Par-delà les vaines diatribes et les médiatiques injonctions, comment faire pour que les élèves pratiquent tous et toutes la lecture ? Enseignant et écrivain, Bernard Friot livre de précieux conseils dans une conférence à l’Institut de France dans le cadre de l’expérimentation « Référents lecture ». Quelques pistes, nourries de témoignages et non de préjugés : considérer la diversité des pratiques et des supports de lecture chez les jeunes, les encourager à partager leurs expériences de lecture « pour les renforcer, les rendre conscientes, les faire évoluer », connecter les pratiques scolaires et extrascolaires, co-concevoir et co-réaliser avec les élèves les actions autour de la lecture, reconnaitre des expertises dans des genres non légitimes comme le manga, ne pas survaloriser l’objet livre, repenser l’organisation des bibliothèques en fonction des attentes de lecture plutôt que des genres, reconnaitre des compétences et appétences pour des littératures d’autres origines que la France, articuler pratiques de lecture et pratiques d’écriture…

La conférence sur le site de l’académie de Créteil « Maitrise de la langue et des langages »