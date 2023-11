Le Forum des Enseignantes et Enseignants Innovants est de retour !

Après Rennes, Roubaix, Dax, Lyon, Orléans, Nantes, Bordeaux, Paris… le Forum des Enseignantes et Enseignants Innovants revient et fera souffler le vent de la créativité dans les Salons de Blossac à Poitiers du 8 au 9 décembre 2023.

Deux jours de pause pour oublier, un peu, combien les temps sont difficiles pour les profs, et sortir de l’isolement dans lequel enseignantes et enseignants se sentent parfois.

Deux jours d’effervescence pédagogique pour partager projets et pratiques innovantes, échanger interrogations et enthousiasmes avec des acteurs et actrices de l’école et des enseignantes et enseignants de toutes disciplines et de tous niveaux, de l’école maternelle au lycée.

Deux jours d’inventivité pour recharger les batteries, trouver de nouvelles idées à transposer d’un niveau à un autre, d’une discipline à une autre, d’un type d’établissement à un autre, d’une région à une autre.

Deux jours de découverte de formidables projets, parfois très élaborés, parfois tout simples, car l’innovation c’est aussi, et c’est déjà beaucoup, d’avoir su sortir un peu du cadre, pour faire un modeste pas de côté, qui n’a l’air de rien, mais qui trace un chemin différent pour redonner du sens et emporter les élèves.

Le Café vous invite à venir participer à cette joyeuse fête de l’innovation, pour porter haut les couleurs de la créativité enseignante, celle qui s’invente et s’infuse, jour après jour, sur le terrain.

« Pour moi le forum a changé ma vie de prof. Il a été un déclencheur de tant de choses, j’y ai rencontré des personnes qui s’intéressaient à ce que je faisais dans mon coin et des personnes qui menaient de superbes projets. C’est un espace hors du temps qui te donne de l’élan pour continuer car entendre dire que ce que tu fais vaut la peine, qu’on soit enfant, adulte, élève ou enseignant.e, c’est essentiel. » Monique Argoualc’h, professeure en classe relais à la retraite, porteuse de nombreux projets présentés au Forum.

Pour vous inscrire, cliquez ici !

L’équipe du Café pédagogique