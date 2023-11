Rendre compte de sa lecture façon Bookstagram

Le « bookstagram » permet de partager sur le réseau Instagram ses coups de cœur littéraires : professeure de français à Etupes dans le Doubs, Céline Retrouvey propose d’en détourner en classe les motivantes possibilités. L’élève est invité à mettre en image et en scène sa lecture : au centre de la photographie, l’ouvrage est encadré d’éléments qui font sens (objets, tissus, couleurs, décor …) dans une composition soignée et signifiante. Une légende l’accompagne avec un résumé de l’œuvre, un avis critique et 5 hashtags comme autant de mots-clefs thématiques et interprétatifs. Les créations peuvent être ensuite partagées sur l’ENT, sur un mur collaboratif ou sur le compte Instagram du CDI.

