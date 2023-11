L’association des Professeurs de Langues vivantes vous propose de participer à sa journée d’étude samedi 25 novembre.

Organisée conjointement avec le Snes-FSU, elle traitera de l’enseignement des langues au collège aujourd’hui et demain.

Trois tables rondes porteront sur l : es aspects institutionnels et le collège de demain, les stratégies actionnelles et l’acquisition des savoirs et les dispositifs innovants et les apprentissages informels.

Plus d’informations et inscription ici