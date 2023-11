L’IA en lettres : tricher ou ne pas tricher ?

Recherche documentaire, argumentation, écriture créative… : le site Lettres de l’académie de Strasbourg propose des scénarios pédagogiques pour sensibiliser les élèves à l’usage de l’intelligence artificielle. Céline Gitter et Anne Devaux-Glättli, professeures de lettres et documentaliste du collège du Klosterwald, les amènent par exemple à s’interroger sur l’utilisation de ChatGPT pour les devoirs à la maison.

« Chaque groupe reçoit des cartes qui présentent différentes situations d’utilisation qu’ils doivent placer sur un axe qui tend d’un côté vers « Triche » (en rouge) et de l’autre côté vers « Pas Trich »” (en vert), selon leur opinion sur le caractère éthique de chaque utilisation. » Exemples : « J’ai un compte rendu de lecture à faire. J’ai lu le livre mais je demande à l’IA de me faire le résumé et la critique de ce livre. » ; « Je ne comprends pas la consigne. Je demande à l’IA de me la reformuler. » ; « J’ai utilisé l’IA pour trouver des idées pour mon devoir mais je l’ai écrit moi-même. » Sont aussi projetés des exemples d’usage dont il s’agit d’évaluer la pertinence.

Les élèves réalisent un bilan final : « Utiliser l’intelligence artificielle comme une aide est possible, mais lui demander de faire le travail à sa place est nuisible. Réfléchis par toi-même et participe activement à tes apprentissages. » Un scénario pour ne plus faire comme si l’IA n’existait pas ?

Scénarios en ligne

Propositions de Yann Houry

L’IA en lettres dans Le Café pédagogique