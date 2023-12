Un Noël 100% récup avec Club Citeo

À l’approche du mois de décembre, les préparatifs de ce moment tant attendu de retrouvailles et d’émerveillement pour les petits et grands battent leur plein. Les festivités de fin d’année ne riment pas toujours avec respect de l’environnement… Et si, pour cette année, nous options pour un Noël plus écolo ? De l’avant à l’après-fêtes, Club Citeo vous propose une multitude d’idées « Do It Yourself » à la fois économiques et réjouissantes pour une célébration festive plus durable.

Les maîtres mots : réduire, réutiliser, recycler.

Un Noël plus éco responsable – Club CITEO

Découvrez notre nouveau carnet de saison, édition spéciale Noël

Club Citeo Merci Mercredi vous proposent des ateliers écologiques et créatifs conçus pour être réalisés avec les enfants : des activités ludiques pour apprendre à mieux utiliser et recycler différents types de papiers.

Quelques bouts de cartons, papiers, emballages, un peu de ficelle et beaucoup d’imagination : vos petits artistes de 6 à 12 ans pourront laisser libre cours à leur créativité tout en se rappelant les bons gestes pour la planète !

D’autres DIY spécial Club Citeo : Il y en a pour tous les goûts !

Une couronne de papier, un photophore, et même de quoi orner le sapin : la déco sera 100% récup cette année. Envie d’idées cadeaux ? Fabriquez un super bocal à cookies à offrir à un super gourmand ! Vous pourrez l’emballer dans une maison surprise originale et personnalisée. Et enfin, le jour J, notre recette de bûche régalera vos papilles, en vous donnant toutes les astuces pour bien trier vos emballages. La boucle est bouclée !

Pour découvrir l’ensemble de nos programmes et activités pédagogiques dédiés au développement durable pour les 6 – 12 ans, rendez-vous sur Club Citeo !

