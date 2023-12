Rubrique Littéraire : Lire encore et encore : en corps au salon

Un grand bravo à LA GRANDE OURSE et aux lauréats des Pépites 2023 !

LA GRANDE OURSE

Décerné cette année à l’illustratrice italienne Béatrice Alemagna, La Grande Ourse est une récompense qui vient mettre en valeur l’œuvre d’un créateur-rice dont la créativité et l’audace marque la littérature jeunesse.

Annoncée chaque 20 novembre jour anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’enfant, La Grande Ourse permet d’amplifier la notoriété internationale de la personne distinguée, le Salon l’accompagnant sur de multiples évènements et initiatives.

Béatrice Alemagna n’a cessé d’étonner et d’émerveiller, avec ses illustrations emplies de liberté, ses techniques multiples (peinture, pastel, craie, encre de chine, crayon, feutre ou encore collage), son ardeur et son raffinement pour porter des thèmes parfois difficiles (l’identité, le parcours d’une vie, la relation aux autres, le deuil, l’acceptation du vieillissement…) et son regard touchant sur l’enfance. Merci et bravo à elle !

LES PEPITES

Pépite d’or

Anne-Laure Bondoux pour Nous traverserons des orages (Gallimard jeunesse)

« Une nouvelle saga familiale passionnante et cross-over au souffle puissant »

Pépite du livre illustré

Olivier Ka et Christophe Alline pour Des papillons dans la nuit (Les Grandes Personnes)

Pépite fiction junior

Yann Apperry et Laurent Gapaillard pour Ottoline et le vétérinaire des monstres (PKJ)

Pépite fiction ados

Nicolas Michel pour Oxcean (Talents Hauts)

Pépite bande dessinée

Coline Hégron pour Sans panique (Delcourt)

On vous reparlera dans les semaines prochaines de ces ouvrages !

En attendant, on a voulu vous en dire un peu plus sur ce GRAND moment de la vie de la littérature jeunesse qui fêtera ses 40 ans en 2024.

Alors, c’est quoi, le salon jeunesse de Montreuil ?

Un salon qui, pendant six jours, voit se croiser auteur-rice-s, illustrateur-rice-s, lecteur-rice-s, professionnel-le-s : se rencontrer, d’échanger, créer… un programme enthousiasmant dans une ambiance conviviale ! Comme le disent les organisateurs : « Un salon à la croisée des arts où littérature, poésie, cinéma, slam, dessin, radio… se mêlent et s’hybrident ». 193 000 visiteurs, , 280 auteur·rices·es invit·é·e·s en rencontres, 1 300 en dédicaces, 420 exposant·e·s, Animations, théâtre, musique, danse, dessin, cirque mais aussi expositions immersives, tables-rondes, rencontres, lectures, débats, séminaires… Des temps pour le public, enfants, adolescents, familles, mais aussi des temps spécifiques pour les professionnels venus de tous les continents.

Et c’était quoi « La tectonique du corps »?

Cette 39ème édition du salon avait choisi d’explorer le thème du corps, parce que depuis longtemps la littérature jeunesse fait corps avec l’enfance, que la vision des corps inspire cette littérature qui se nourrit de dynamiques propres à chaque époque : diversités, genres, liberté d’être et de paraître, diktat des normes et des codes sociaux, refus des stéréotypes… « Les corps bousculent les écritures autant que les réalités. Ils agissent comme des révélateurs actifs. Réels ou fictionnels, ils sont inscrits dans des mouvements complexes qu’il convient de pointer, d’élucider, tels ceux des continents. C’est la tectonique des corps ! »

D’où il sort, ce salon ?

Evidemment, l’idée est dès le départ de promouvoir la littérature jeunesse francophone, de faire lire, connaître les auteurs ! Créé en 1984 par la ville de Montreuil et le conseil général de la Seine-Saint-Denis, (et dirigé alors par Henriette Zoughebi) ce Salon est aujourd’hui devenu la référence nationale et le premier du genre en Europe. Il est organisé par une association 1901, le Centre de promotion du livre de jeunesse de Seine-Saint-Denis avec le soutien du programme Culture de la commission européenne et des ministères chargés de la Culture et de l’Education nationale. On notera qu’il est désormais le salon du livre ET de la presse jeunesse. Or l’édition jeunesse rien qu’en France , en 2022/2023, ce sont près de 19 000 parutions :

1 750 documentaires

+ 7 000 fictions jeunesse et jeunes adultes

+ 10 000 livres éveil et petite enfance

Comment sont décernées les pépites ?

La Grande Ourse est décernée par un jury de professionnels.

Pour les Pépites, toute l’année les comités de lecture du Salon partent à la découverte des nouveautés francophones pour sélectionner 20 finalistes. Pour cela, ils s‘appuient sur un réseau de quelques 1000 libraires partageant leurs coups de cœur de l’année.

La Pépite d’Or, couronnant le meilleur livre de l’année, est choisi par un jury de critiques littéraires.

Un jury de jeunes lecteurs (de 8 à 18 ans) désigne ensuite la Pépite de chaque catégorie. Ces jurés sont choisis partout en France suite à un appel de candidature.

Les sélections des Pépites 2023

Livres illustrés

Des papillons dans la nuit, Olivier Ka et Christophe Alline, Les Grandes Personnes

La Belle Course, Henri Meunier, Rouergue

Nuit de chance, Sarah Cheveau, La Partie

Parce que parce que parce que, aNNe Herbauts, Casterman

Un cortège de fourmis portant 1 000 fois leur poids, Baptiste Filippi et Loïc Urbaniak, Éditions 2024

Fiction juniors

Au loin, les lumières, Elis Wilk, Versant Sud

Charbon bleu, Anne Loyer et Gérard DuBois, D’eux

Ottoline et le vétérinaire des monstres, Yann Apperry et Laurent Gapaillard, Pocket Jeunesse

Le Pays de sable – Histoires naturelles, Xavier-Laurent Petit et Amandine Delaunay, l’école des loisirs

Le Temps des ogres, Michelle Montmoulineix, hélium

Bande dessinée

L’Incroyable Mademoiselle Bang, Yoon-sun Park, Dupuis

Sans panique, Coline Hégron, Delcourt

Swamp, Un été dans le Bayou, Johann G. Louis, Dargaud

Un monde si grand, Séverine Vidal et Élodie Durand, Bayard Graphic

La Villa nuit, Guillaume Chauchat, Biscoto

Fiction ados

Le Chant du bois, Marie Boulic, Thierry Magnier Éditions

Les Magni-freaks, Gaspard Flamant, Sarbacane

Nous traverserons des orages, Anne-Laure Bondoux, Gallimard Jeunesse

Oxcean, Nicolas Michel, Talents Hauts

Le Roi des Sylphes, David Bry, Nathan

Vous pouvez suivre le Salon tout au long de l’année sur slpjplus.fr, retrouver leurs sélections d’ouvrages sur kibookin.fr et leurs créations littéraires en VOD sur slpjplus.tv.

Et le Salon donne déjà RV pour son le 40e anniversaire du 27 novembre au 2 décembre 2024.

Marianne Baby