L’Unicef réagit aux résultats du PISA

« L’UNICEF France s’inquiète des inégalités scolaires qui restent très marquées en France, selon les résultats du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) 2022 de l’OCDE, publié aujourd’hui » écrit l’association de défense des droits de l’enfant dans un communiqué de presse. Elle rappelle que l’article 28 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfants sur le droit de l’enfant à l’éducation précise que ce droit doit être assuré sur la base de l’égalité des chances. Elle se dit préoccupée « quant à la réussite éducative des enfants les plus vulnérables en France, notamment les enfants vivant en outre-mer, les mineurs isolés, et les enfants mal-logés ».

« Pour faire face à cette situation alarmante, UNICEF France restera particulièrement vigilant quant aux mesures mises en place pour réduire les écarts de performance entre les élèves, afin de s’assurer qu’elles soient basées sur les apports scientifiques, sur l’acquisition des savoirs fondamentaux des élèves les plus vulnérables et qu’elles priorisent la mixité sociale, notamment au collège. Une attention doit également être portée aux besoins spécifiques des élèves allophones, et au bien-être des élèves et des équipes éducatives ».