Un colloque sur les pratiques adolescentes de l’écriture

« Les adolescents et leurs pratiques de l’écriture au XXIème siècle : nouveaux pouvoirs de l’écriture ? » : l’Observatoire de la lecture et de l’écriture des adolescents consacre la 7ème édition de son colloque annuel à ce thème essentiel tant il interroge aussi les représentations et pratiques enseignantes. Le colloque s’appuie sur les données saillantes de l’enquête conduite par Lecture Jeunesse pour explorer les nouveaux espaces, supports, formes, fonctions de l’écriture chez les jeunes à l’ère numérique et les « voies possibles de renouvellement des médiations du lire/écrire en direction des adolescents. » Le 12 décembre 2023 à la Maison de la Poésie avec Anne-Marie Chartier, Anne Cordier, Christine Mongenot, Hella Feki, Pierre Moinard, Cécile Couteaux, Christine Dupin, Alexandre Gefen, Anne Vibert…

