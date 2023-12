Histoire : Enseigner l’HGGSP après la réforme

Le nouveau calendrier des épreuves de spécialité change l’organisation de l’année et de l’enseignement HGGSP estiment les inspecteurs de l’académie de Normandie. Dans une note, ils donnent des indications sur les conséquences de ces changements. ” Si la progression ne peut se limiter à un pilotage par les épreuves du bac (cf. préambules des programmes), les attendus en matière de dissertation, étude critique de documents et de compétences orales donnent des pistes de conception et de mise en oeuvre, par exemple concernant le choix des documents que l’on peut opérer”, disent-ils. Ils invitent à pratiquer l’oral et à évaluer au quotidien.

Note