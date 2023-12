Aborder la littérature d’idées par l’arpentage

L’arpentage serait-il particulièrement pertinent pour explorer en classe la littérature d’idées ? Pour rappel, le dispositif, apparu dans la culture ouvrière dès la fin du 19ème siècle et développé par l’éducation populaire, consiste à découper un ouvrage en plusieurs parties et à répartir la lecture pour amener ensuite les lecteur·ices à partager leur appropriation de l’œuvre. Professeure de français à Pithiviers, Marie-Clayde Pignol a déployé une telle activité en 1ère STI2D autour de la « Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne » d’Olympe de Gouges.

Explications : « J’ai découpé le texte en une douzaine de morceaux (en essayant d’avoir à chaque fois un ensemble cohérent). Chaque équipe est responsable d’un morceau tiré au hasard. Dans Moodle, j’ai créé un document collaboratif avec le titre de chaque morceau. Les équipes ont des consignes en 4 étapes : lire et caractériser son morceau, rédiger une présentation rapide, lire un autre morceau, lire la présentation faite par l’équipe qui l’a présenté et ajouter, si besoin, un commentaire. Ensuite, en fin d’heure, je récupère le document collaboratif, je le télécharge au format traitement de texte, je corrige les éventuelles petites erreurs. A l’heure suivante, on met en commun les impressions des élèves pour caractériser le texte, puis chacun·e lit l’ensemble produit. Je réponds aux questions s’il y en a, j’apporte les précisions qui me paraissent utiles. Au fil de l’échange, chacun·e ajoute les remarques marginales qui lui paraissent utiles et, en deux heures, on aura à peu près fait le tour de ce qui peut poser problème dans le texte. »

Bilan : « J’adore ! Cela fait gagner un temps fou et cela permet aux élèves de faire quelque chose ensemble plutôt que chacun·e dans son coin. Et les débats sur le texte sont riches, très vite, sans interdire une lecture personnelle de l’œuvre, que les élèves réalisent volontiers ensuite. »

